Japonya 10 ve 30 yıllık ihaleler ile borçlanacak

Japonya Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 6 Ocak'ta planlanan 10 yıllık tahvil ihalesi ile 2,6 trilyon yenlik borçlanma hedefleniyor. 30 Aralık 2030 vadeli kağıtta valör tarihi ise 7 Ocak 2021 olacak.

Hazine, 8 Ocakta ise 900 milyar yenlik borçlanma planlıyor. 20 Aralık 2050 vadeli kağıdın ihracı için gerçekleştirilecek ihalenin valör tarihi ise 12 Ocak 2021 belirlendi.