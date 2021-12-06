Japonya, 2022 büyüme beklentisini revize edebilir

Japon hükümeti 2022 mali yılı için ekonomik büyüme tahminini yukarı yönlü revize etmeyi değerlendiriyor.

Japon medyasında yer alan haberlere göre Japon hükümeti, ortaya koyduğu 490 milyar dolar büyüklüğündeki teşvik paketinin etkilerinin hissedilmesi için 1 Nisan 2022'de başlayacak yeni mali yılda ekonominin ilk tahminlerin üzerinde büyüyeceğini öngörüyor.

2022 mali yılı için büyüme tahminini yüzde 2,2 olarak açıklamış olan Japon hükümeti, bu oranı yüzde 5,6 olarak revize etmeyi değerlendiriyor.

Hükümet, 2022 mali yılı için büyüme tahminini bu ay güncelleyecek.