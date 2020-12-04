Japonya çevreci yatırımları desteklemek için fon oluşturacak

Japon hükümeti çevre dostu alanlarda yatırımları desteklemek için 1-12 trilyon yen (9-19 milyar dolar) büyüklüğünde bir fon oluşturmayı değerlendiriyor.

Konuya yakın kaynakların verdikleri bilgiye göre, oluşturulacak bu fon hükümetin gelecek hafta açıklaması beklenen üçüncü teşvik paketi içinde yer alacak.

Japonya, yeni benzinli araç satışlarını 2030 yılı ortalarında yasaklamayı ve hibrid veya elektrikli araçlara destek vermeyi planlıyor.