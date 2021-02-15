 Japonya dördüncü çeyrekte yüzde 12,7 büyüdü

Japonya’da gayri safi yurt içi hasıla yılın dördüncü çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 12,7 yükseldi.

Japonya Kabinesi’nin gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) verilene göre ekim-aralık döneminde GSYH bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 3 büyümeyi başardı.

Ekonomistler ise ekim-aralık döneminde GSYH'nın yıllık yüzde 9,5 büyüdüğünü tahmin ediyorlardı.



Dördüncü çeyrekte özel tüketim bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,2 ve sermaye harcamaları yüzde 4,5 arttı. Dış talebin GSYH'ya katkısı 1 puan oldu. Yurt içi talebin katkısı ise 2 puan olarak hesaplandı.

Japonya Ekonomi Bakanı Yasutoshi Nishimura, ekonominin dördüncü çeyrekte yaşanan güçlü performansa rağmen hala toparlanmanın yarı yolunda olduğunu söyledi.

Dördüncü çeyrek verileri sonrası yaptığı açıklamada Japon ekonomisinde toparlanmanın potansiyelini teyit eden Nishimura, ancak ekonominin hükümetin uyguladığı olağanüstü hâl tedbirlerinin etkisi ile hala aşağı yönlü risklerle karşı karşıya olduğunu da vurguladı.

Capital Economics ekonomistlerinden Marcel Thielliant ise Japon ekonomisine ilişkin yaptığı değerlendirmede ekonomisinin 1 Nisan'da başlayacak mali yılda pandemi öncesi seviyelere daha da yaklaşmasının muhtemel olduğunu savundu.

Thieliant, Japonya'da sağlık çalışanlarının COVID-19'a karşı aşılanmaları ile birlikte ekonomik toparlanmanın canlanacağını savunarak. 2021 yılı için GSYH büyüme tahminini yüzde 3,7 olarak ortaya koydu.

Diğer yandan ülkede sanayi üretimi aralık ayında, aylık yüzde 1,6’lık düşüş beklentisi karşısında yüzde 1 ve yıllık yüzde 3,2 düşüş beklentisi karşısında 2,6 gerileyerek, beklentilerden daha olumlu geldi. Sanayi üretimi kasım ayında aylık bazda yüzde 1,6 ve yıllık bazda yüzde 3,2 gerilemişti.

Japonya’nın kapasite kullanımı ise aralık ayında yüzde 0,8 yükseldi.

Ülkenin sanayi üretimi ise aralık ayında aylık yüzde 1 artarak 93,8 puana yükseldi. Endeks yıllık bazda ise yüzde 2,6 geriledi. Sanayi üretimi endeksinde görülen düşüşe nakliyatlardaki yıllık yüzde 2,9’luk, stoklardaki yıllık yüzde 8,4’lük ve envanter oranındaki yıllık yüzde 3,1’lik düşüşle etkili oldu