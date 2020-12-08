Japonya ekonomik destek paketi konusunda kararı bugün verecek
Japonya'nın ekonomik destek paketi konusunda kararı bugün vereceği duyuruldu.
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Japonya Ekonomi Bakanı Yasutoshi Nishimura, ekonomik destek paketi konusunda kararın bugün verileceğini söyledi.
Pakette temel olarak halkın geçimini sürdürmesine destek sağlamaya odaklanacaklarını belirten Bakan, özel sektörün yeni yatırım planlarını da desteklemek istediklerinin altını çizdi.
Nishimura, öte yandan, ülkede ücretlerin artmaya devam etmesini önemli gördüklerini de söyledi.