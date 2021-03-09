Japonya ekonomisi dördüncü çeyrekte yüzde 11,7 büyüdü

Japonya’nın gayri safi yurtiçi hasılası 2020 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,7 yükseldi. Ülkenin ekonomik büyümesi daha önce yüzde 12,7 olarak tahmin edilmişti.

Japonya Kabinesi’nin açıkladığı verilere göre, Japonya ekonomisi bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,8 büyüdü. Ülkede kişisel tüketimler ise bir önceki 3 aylık döneme göre yüzde 2,2 arttı.