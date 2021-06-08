Japonya ekonomisi ilk çeyrekte beklenenden az daraldı

Japonya Kabinesi ülkenin yılın ilk çeyreğine ait gayri safi yurt içi hasıla verilerini açıkladı.

Buna göre, Japonya’nın gayri safi yurtiçi hasılası 2021 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 daraldı. Ülkenin ekonomik daralması daha önce yüzde 4,8 olarak tahmin edilmişti.

Tahminlerin altında olmasına rağmen, Japonya ekonomisi, 2020'nin son çeyreğinde görülen ve ülkenin yıllık yüzde 11.6'lık büyüme ardından daraldı.

İlk çeyrek için sermaye harcamalarında daralma yüzde 1,4'ten yüzde 1,2'ye revize edilirken, kamu harcamalarında düşüş de yüzde 1,8'den yüzde 1,1'e güncellendi. Japonya'nın GSYH'sının yarısından fazlasını oluşturan özel tüketimde daralma ise yüzde 1,4'ten yüzde 1,5'e revize edildi.

GSYH verisinde yapılan revizyona rağmen sermaye harcamaları ve özel tüketimin zayıf olmaya devam ettiğine işaret eden ekonomistler, bunun yurt içi talebin zayıflığını ortaya koyduğunu belirttiler.

Ülkede enflasyondan arındırılmış reel ücretler nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1 arttı. Bu, Temmuz 2010'dan bu yana görülen en büyük artış olarak kayıtlara geçti.

Reel ücretlerin bu kadar yüksek bir artış göstermesinde, COVID-19 krizinden etkisi ile TÜFE'nin nisanda yüzde 0,5 düşmesi de etkili oldu.

Nisan ayında nominal toplam nakit kazançlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 arttı. Mart ayında artış yüzde 0,6 olmuştu.

Şirketlerin faaliyetlerinde güçlenmenin bir işareti olan mesai ücretleri de nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4 yükseldi. Bu, 2019 yılının ağustos ayından bu yana görülen ilk yıllık bazda artış oldu.