Japonya ekonomisi ilk çeyrekte tahminlerin üzerinde daraldı

Japonya’nın gayri safi yurtiçi hasılası 2021 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 daraldı. Ülkenin ekonomik daralması daha önce yüzde 4,6 olarak tahmin edilmişti.

Japonya Kabinesi’nin açıkladığı verilere göre, Japonya ekonomisi bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,3 daraldı. Ülkede kişisel tüketimler ise bir önceki 3 aylık döneme göre yüzde 1,4 azaldı. Beklentiler kişisel tüketimlerin yüzde 1,2 azalmasıydı.