Japonya ekonomisi, tahminlerden daha az daraldı

Japonya ekonomisi, özel tüketimin yeniden artan koronavirüs vakaları karşısında direncini koruması ve şirketlerin stoklarını yenilemesinin işletmelerin harcamalarındaki düşüşü dengelemesiyle birinci çeyrekte öngörülenden daha az daraldı.

Revize edilmiş gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) verileri, Japonya ekonomisinin Ocak-Mart döneminde geçen yıla göre yüzde 0.5 daraldığını gösterdi. Daralma geçen ay açıklanan öncü verinin işaret ettiği yüzde 1'in altında kaldı.

GSYH bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.1 gerileyerek ekonomistlerin yüzde 0.3 olan tahminlerinden daha az daraldı.

Ekonominin yarısından fazlasını oluşturan özel tüketim ise birinci çeyrekte yüzde 0.1 arttı.

Daralma hızının yavaşlaması ekonomide bu çeyrekte yeniden büyüme görülmesini bekleyen hükümet için iyi bir haber olsa da tedarik zincirindeki sorunların devam etmesi Nisan-Haziran ayları arasında ekonomik büyümenin ivmesi açısından risk oluşturmaya devam etti.