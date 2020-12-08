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Japonya ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 22,9 büyüdü

Japonya ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 22,9 büyüyerek beklentileri aştı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Japonya'da Kabine Ofisi'nin açıkladığı gayri safi yurt içi hasıla verileri, ülke ekonomisinin 2020 yılının üçüncü çeyreğinde, yüzde 21,4'lük büyüme beklentisini aşarak, yüzde 22,9 büyüdüğünü gösterdi.

Japonya'nın ekonomik büyümesi bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,3 artarken, iç talep yüzde 2,5, özel talep yüzde 2,6 ve kamu talepleri yüzde 2,3 arttı.

Ticaret fazlası beklenti altında

Japonya'nın ticaret dengesi ekim ayında, eylül ayındaki 8,83 milyar dolar fazla verdikten sonra, 9,34 milyar dolar fazla verdi.