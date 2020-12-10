Japonya, Endonezya varlık fonuna 4 milyar dolar yatırım yapacak

Endonezya Denizcilik ve Yatırım Bakanı Luhut Pandjaitan, Japonya Uluslararası İşbirliği Bankası'nın (JBIC), Endonezya'nın yeni varlık fonu olan Nusantara Yatırım Makamı'na 4 milyar dolarlık bir yatırım yapacağını açıkladı.

Pandjaitan, Nikkei Asia'ya verdiği röportajda, ülkesinin söz konusu fonu Cakarta ve Bali'de yollar, limanlar ve havalimanları inşa etmek için kullanılacağını söyledi. Endonezya hükümetinin Suudi Arabistan ve Abu Dabi'den de yatırım çekerek toplamda 15 milyar dolara ulaşmayı hedeflediğini belirten Pandjaitan, Cakarta'nın da fona 5 milyar dolar yatırım yapmasını beklediklerini ifade etti.

Endonezya Başkanı Joko Widodo, kasım ayında söz konusu fonun oluşturulması için gerekli yasayı onaylamıştı.