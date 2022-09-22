Japonya, faizi aşırı düşük seviyede tuttu

Aşırı düşük seviyelerdeki politika faizini ve gevşek para politikasını koruyan Japonya Merkez Bankası (BOJ), diğer merkez bankaları enflasyonla mücadele kapsamında para politikasını sıkılaştırıyor olsa da bu trendin aksi yönde adım atmaya devam edeceğinin sinyalini piyasalara verdi.

Fed'in politika faizini art arda üçüncü defa 75 baz puan artırmasının ardından bugün para politikası kararını açıklayan BOJ, beklentilere paralel olarak oybirliğiyle kısa vadeli faiz oranları için hedefini -%0.1, 10 yıl vadeli hükümet tahvil getirileri için hedefini ise %0'da tuttu.

BOJ tarafından yayımlanan karar metninde kullanılan ileriye dönük yönlendirme ifadelerinde değişiklik yapılmayarak, "BOJ kısa ve uzun vadeli politika faizlerinin mevcut ya da daha düşük seviyelerde kalmasını öngörüyor" denildi.

Faiz kararının ardından yen dolar karşısında 145.405 seviyesine gerileyerek 24 yılın en düşük seviyesini kaydetti.