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Japonya, Güney Kore'yi antidamping vergisini kaldırmaya çağırdı

Japonya, Güney Kore'yi paslanmaz çelik çubuk ithalatına uyguladığı vergileri kaldırma çağrısı yaptı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Japonya Hükümet Sözcüsü Kasunobo Kato, Japonya'nın Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kararı sonrasında Güney Kore'yi paslanmaz çelik çubuk ithalatına uyguladığı vergileri hızla kaldırması yönünde "güçlü şekilde" uyardığını söyledi.

Dünya Ticaret Örgütü, Japonya'nın yaptığı birçok başvurunun ardından Güney Kore'nin Japonya'dan paslanmaz çelik çubuk ithalatına 16 yıldır uyguladığı antidamping vergilerini kaldırmasına karar vermişti.