Japonya Havayolları, 6 ayda 2,1 milyar yen net kayıp yaşadı

Japonya Havayolları (JAL), Nisan-Eylül 2022 bilançoları ile mali yılın ikinci yarısına yönelik beklentilerini açıkladı.

Verilere göre 6 aylık periyotta 2,1 milyar yen (14,2 milyon dolar) net kayıp yaşandı. Açıklamada, Japon firmanın son 3 yıldır art arda net kaybını sürdürdüğüne dikkat çekildi.

Net kayıp oranı ise büyük ölçüde düşüş gösterdi. Geçen yılın aynı periyodunda JAL 104,9 milyar yen net kayıp duyurmuştu. Bu düşüşte, COVID-19 sınır önlemlerinin kaldırılması sonrası seyahat sektörünün normale dönmesinin olumlu etki ettiği kaydedildi.

Satış gelirlerinin 618,5 milyar yen (4,1 milyar dolar) kaydedildiği periyotta işletme karı 31,4 milyar yen (213 milyon dolar) olarak kayda geçti.

Mali yıl boyu net kar hedefi korunuyor

JAL, Mart 2023'te sona erecek tüm mali yıl net kâr hedefini 45 milyar yen (303 milyon dolar) olarak koruduğunu açıkladı. Japon firma mali yıl satış gelirleri hedefini ise 1,40 trilyon yene (9,45 milyar dolar) yükseltti.