Japonya, her çocuk için ailelere 100 bin yen yardım dağıtacak

Yomiuri gazetesinin haberine göre Japon hükümeti ve koalisyon partileri, yeni ekonomik teşvik paketinde tüm çocuklara 100 bin yen (880 dolar) ödeme yapmayı planlıyor.

Habere göre, hükümetin planı 18 yaşın altındaki tüm çocuklara, ailelerinin gelir durumuna bakılmaksızın ödeme yapılmasını öngörüyor ve bunun bütçe maliyeti 2 trilyon yen olarak hesaplanıyor.

Japonya Başbakanı Kishida, bu ay "büyük ölçekli" bir teşvik paketi hazırlayacaklarını ve ek bütçeyi yıl sonuna kadar parlamentodan geçirecekleri sözünü vermişti.