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Japonya kripto paraların küresel regülasyonu için çalışıyor

Japonya kripto paraların küresel regülasyonu için diplomatik çalışmalar yürütüyor.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
Reuters
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Japonya Maliye Bakanlığı'ndan dijital paralara odaklanan çalışan sayısını artırma  planları yapan Japon hükümeti aynı zamanda küresel ölçekte kripto  paraların regülasyonu konusunda da diplomasi yürütüyor.

Reuters'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Japonya Maliye Bakanlığı geçen hafta küresel ölçekte  kripto para regülasyonları konusunda diğer ülkeler ile iletişimi  güçlendirmek için dijital para regülasyonu konusunda bir denetim  birimi oluşturdu.

Haberde regülasyon çabasının Japonya Merkez Bankası'nın dijital yen  çabalarına da tamamlayıcı olmasının hedeflendiği kaydedildi.