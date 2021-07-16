Japonya kripto paraların küresel regülasyonu için çalışıyor

Japonya Maliye Bakanlığı'ndan dijital paralara odaklanan çalışan sayısını artırma planları yapan Japon hükümeti aynı zamanda küresel ölçekte kripto paraların regülasyonu konusunda da diplomasi yürütüyor.



Reuters'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Japonya Maliye Bakanlığı geçen hafta küresel ölçekte kripto para regülasyonları konusunda diğer ülkeler ile iletişimi güçlendirmek için dijital para regülasyonu konusunda bir denetim birimi oluşturdu.



Haberde regülasyon çabasının Japonya Merkez Bankası'nın dijital yen çabalarına da tamamlayıcı olmasının hedeflendiği kaydedildi.