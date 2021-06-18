Japonya Merkez Bankası, faiz oranını değiştirmedi

Japonya Merkez Bankası (BOJ), faiz toplantısının ardından yapılan açıklamada gösterge faiz oranının yüzde -0,10 olarak kalmasına karar verildiği belirtildi. Piyasa beklentisi de faizlerin değişmeyeceği yönündeydi.

BoJ, 10 yıllık devlet tahvili getiri hedefini yüzde 0,0'a yakın olarak korudu.



BoJ'un açıklamasında, Ülke ekonomisinin zorlu bir süreçte olduğu, ancak toparlanmaya başladığı belirtildi.



Banka, eylül sonunda tamamlanması planlanan COVID-19 Yardım Programının tarihini 6 ay uzattı. Karar 1'e karşı 8 oyla alındı. Bir üye yardım programının uzatılmasına karşı çıktı.