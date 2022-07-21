Japonya Merkez Bankası, faiz oranını değiştirmedi
Japonya Merkez Bankası (BoJ), gösterge faiz oranını yüzde -0,10 olarak bıraktı.
Japonya Merkez Bankası (BoJ), faiz oranında değişikliğe gitmedi.
BoJ'un faiz toplantısının ardından yapılan açıklamada, gösterge faiz oranının yüzde -0,10 olarak kalmasına karar verildiği belirtildi. Piyasa beklentisi de faizlerin değişmeyeceği yönündeydi.
BoJ en son 2016 yılı Ocak ayında faizi yüzde 0,0-0,10 aralığından bugünkü eksi seviyesine çekmişti.
BoJ, 10 yıl vadeli getiri hedefini de yüzde 0,0 olarak bıraktı.
Karar, bankanın zayıf yene değil büyüme görünümüne ilişkin endişelere daha çok odaklandığı yönünde yorumlanıyor.