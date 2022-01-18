Japonya Merkez Bankası para politikasını değiştirmedi

Japonya Merkez Bankası (BOJ) enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize etti ancak aşırı gevşek para politikasında değişikliğe gitmedi.

BOJ son zamanlarda emtia kaynaklı fiyat artışlarının hızlanabileceğine dikkat çekerken, bu tespit Japonya'nın deflasyondan kalıcı olarak kurtulacağı beklentisinin kuvvetlendiğine işaret etti.

Banka beklentilere paralel olarak kısa vadeli faiz hedefini yüzde -0.1'de, 10 yıllık tahvil faizi hedefini ise yüzde 0'a yakın seviyede tuttu.

BOJ, Nisan ayından itibaren enflasyon tahminini bir önceki tahmin olan yüzde 0.9'dan yüzde 1.1'e yükseltirken, 2023 mali yılı için enflasyon tahminini de yüzde 1'den yüzde 1.1'e çıkardı.

BOJ para politikası açıklamasında, "Fiyatlara yönelik riskler genel olarak dengeli" denildi. BOJ Ekim ayındaki para politikası metninde bu risklerin aşağı yönlü olduğunu açıklamıştı.