Japonya Merkez Bankası, şubatta faiz oranını değiştirmedi

BOJ'un faiz toplantısının ardından yapılan açıklamada, faiz oranının yüzde -0,1 olarak kalmasına karar verildiği belirtildi.

Piyasa beklentisi de faizlerin değişmeyeceği yönündeydi.

BOJ en son 2016 yılı Ocak'ta faizi yüzde 0,0-0,1 aralığından bugünkü eksi seviyesine çekmişti.

Banka son 43 toplantıda faiz oranında bir değişikliğe gitmedi.

BOJ yaptığı açıklamada, borsa yatırım fonları (BYF) için yıllık 6 trilyon hızla ve Japon gayrimenkul yatırım ortaklıklarında yıllık 90 milyar yenle alım yapma taahhütlerini kaldırdığını belirtti. Ancak

BYF'ler için yıllık 12 trilyon yen ve gayrimenkul yatırım ortaklıkları için 180 milyar yen tavanlarını korudu.

Banka, uzun vadeli faiz oranları için +/- 0,20 olan hareket bandını +/- 0,25 olarak değiştirdi.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, "Yüzde 2 enflasyon hedefimizi başarmak için parasal gevşemenin sürdürülebilir bir şekilde devam ettirilmesinin gerekli olduğu kararına vardık" denildi.

Açıklamaya göre Banka, uzun vadeli tahvil getirileri için hareket bandında yapılan genişletmeyi katı bir şekilde uygulamayacak, kısa vadede önceliği ekonominin desteklenmesi için borçlanma maliyetlerini istikrarlı şekilde düşük tutmaya vermeye devam edecek.

BOJ ayrıca, BYF alımını sadece piyasalar istikrarsızken yapacağı taahhütünü verirken bu alımların sadece TOPIX hisse senedi endeksi ile ilişkili borsa yatırım fonlarında yapılacağını da vurguladı. BOJ daha önce hem TOPIX hem de Nikkei endeksleri ile ilişkili BYF'lerde alım yapıyordu.