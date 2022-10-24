Japonya Merkez Bankası'ndan piyasaya 36 milyar dolarlık müdahale

Tokyo para piyasasındaki aracı kurumların hesaplamalarına göre Japonya Merkez Bankası (BOJ), geçen cuma günü dolar satışlarıyla yen alımı gerçekleştirdiği piyasa müdahalesinde yaklaşık 36 milyar dolar harcadı.

BOJ, 22 Eylül'de 24 yıldır ilk kez piyasa müdahalesi gerçekleştirmişti, kaynaklar ayrıca cuma günü piyasaya doğrudan müdahale gerçekleştiğini belirtmişlerdi.

Hükümetin para politikası hakkında bilgi sahibi olan kaynaklar cuma günü dolar/yen kuru, 151.94 yen ile 32 yılın zirvesini gördükten sonra gerçekleşen 7 yenlik düşüşün de piyasa müdahalesinin sonucu olduğunu bildirmişti.

Aracı kurumlar piyasa müdahalesinin boyutunu, mali kurumların merkez bankasında tuttukları kullanılmayan rezervlerden, vergi ödemeleri ve tahvil satışları gibi özel işlemleri çıkararak oluşturdular. Özel işlemler çıkarıldığında rezervde görülen daralmanın, piyasa müdahalesinde kullanılan ve kurdaki değişimi rezervlerle telafi eden tutara karşılık geldiği kabul ediliyor.

Japonya Maliye Bakanlığı önümüzdeki pazartesi günü, 29 Eylül ile 27 Ekim arasında piyasa müdahalelerinde harcanan toplam tutarı açıklayacak.

Öte yandan, yenin sert dalgalandığı geçen ayın ardından Japonya hükümetinin Ekonomi ve Maliye Politikası Kurulu, bugün gerçekleşmesi planlanan toplantısını iptal etti.

JIJI Haber Ajansı'ndaki habere göre, toplantının neden iptal edildiği açıklanmadı.