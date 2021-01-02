Japonya OHAL ilan etmeyi değerlendiriyor

Japonya Ekonomi Bakanı Yasutoshi Nishimura, Japonya hükümetinin COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında yeni bir olağanüstü hal (OHAL) ilan etmeyi değerlendirdiğini açıkladı.

Tokyo Valisi Yuriko Koike ile yaptığı toplantı ardından bir açıklama yapan Nishimura, kabinenin durumu değerlendirip, sağlık uzmanlarına danıştıktan sonra karar vereceğini ifade etti.

Nishimura, "Hükümet ve üç vali Tokyo bölgesinde durumun giderek daha ciddi bir hale geldiğini ve bir OHAL ilan edilmesi gerektiği konusunda hemfikir" dedi.

Tokyo Valisi Koike, daha önce yaptığı bir açıklamada, 31 Araloık tarihinde Tokyo'nun 1,337 yeni vaka ile en yüksek vaka sayısına ulaştığını ve bir OHAL ilan edilmesi gerektiğini söylemişti.