Japonya, Rusya Merkez Bankası'nın varlıklarını donduruyor

Japonya, ABD ve diğer müttefiklerini takip ederek Rusya'ya yeni yaptırımları uygulamaya koydu ve Rusya Merkez Bankası ile 2 Rus finans kuruluşunun varlıklarını donduruyor.

Rusya Devlet Başkanı Putin ve Dışişleri Bakanı Lavrov'u yaptırım uygulanacak kişiler listesine alan Japonya, Rusya Merkez Bankası ve Rus kamu bankaları Promsvyazbank ve Vneshecornombank'ın varlıklarını donduracağını duyurdu.

Japonya, Rusya'ya yaptırımlar çerçevesinde 49 Rus şirketine ihracatı yasakladı.