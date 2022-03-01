  1. Dünya Gazetesi
  2. Küresel Ekonomi
  3. Japonya, Rusya Merkez Bankası'nın varlıklarını donduruyor
Takip Et

Japonya, Rusya Merkez Bankası'nın varlıklarını donduruyor

Japonya, Rusya'ya yeni yaptırımları uygulamaya koydu ve Rusya Merkez Bankası ile 2 Rus finans kuruluşunun varlıklarını dondurma kararı aldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Japonya, ABD ve diğer müttefiklerini takip ederek Rusya'ya yeni yaptırımları uygulamaya koydu ve Rusya Merkez Bankası ile 2 Rus finans kuruluşunun varlıklarını donduruyor.

Rusya Devlet Başkanı Putin ve Dışişleri Bakanı Lavrov'u yaptırım uygulanacak kişiler listesine alan Japonya, Rusya Merkez Bankası ve Rus kamu bankaları Promsvyazbank ve Vneshecornombank'ın varlıklarını donduracağını duyurdu.

Japonya, Rusya'ya yaptırımlar çerçevesinde 49 Rus şirketine ihracatı yasakladı.

ABD'den Rusya Merkez Bankası'na yaptırımABD'den Rusya Merkez Bankası'na yaptırımKüresel Ekonomi

 

ABD borsalarında Rus hisselerine işlem yasağıABD borsalarında Rus hisselerine işlem yasağıFinans

 

Putin'den Batı'ya yaptırım tepkisi: Yalan imparatorluğuPutin'den Batı'ya yaptırım tepkisi: Yalan imparatorluğuDünya

 