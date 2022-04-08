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Japonya, Rusya'dan kömür alımını azaltacak

Japonya, ekonomik yaptırımlar kapsamında Rusya’dan kömür ithalatını kademeli olarak düşürmeyi planlıyor.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Japon hükümeti, Rusya kaynaklı kömür ithalatını aşamalı olarak düşürmeyi planlıyor.

Ekonomi Ticaret ve Sanayi Bakanı Hagiuda Koiçi, Ukrayna'ya açtığı savaş sonrası Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımları artırmayı planladıklarını söyledi.

Bu kapsamda hükümetin, Rusya'dan kömür ithalatını aşamalı olarak düşürme kararı aldığını kaydeden Hagiuda, "Yenilenebilir ve nükleer dahil enerji kaynaklarımızı çeşitlendirerek Rusya'ya bağımlılığımızı azaltacağız." dedi.

Kararın G7 ile koordinasyon halinde alındığını kaydeden Hagiuda, aşamalar sonunda Rusya'dan kömür ithalatının tamamen durdurulmasının hedeflendiğini bildirdi.

G7 ülkelerinin farklı düzeydeki ithal enerji ihtiyaçları olduğuna da dikkat çeken Hagiuda, Japonya'nın bu dönemde alternatif enerji kaynaklarına yöneleceğini belirtti.

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