Japonya sanayi üretiminde 9,5 yılın en hızlı artışı

Japonya'da sanayi üretimi, Çin'deki koronavirüs tecrit önlemlerinin hafifletilmesiyle Haziran'da bir önceki aya göre yüzde 8.9 ile Şubat 2013'ten bu yana en hızlı artışı kaydetti.

Perakende satışların da üst üste dördüncü ayda arttığını gösteren veriler tüketimdeki artışın, ekonominin ilk çeyrekteki daralmadan büyümeye dönmesini sağladığı tahminini pekiştirdi.

Ekonomistler sanayi üretiminin Haziran'da yüzde 3.7 artaracağını tahmin ediyorlardı.

Sanayi üretimi, Shanghai'de koronavirüs tecrit önlemlerinin kaldırılmasıyla Japonya'da üretilen motorlu taşıt, elektrikli makine ve elektonik parça ile cihazlara olan talebin artmasından destek buldu.