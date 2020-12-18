Japonya, yeni mali yılda rekor miktarda devlet tahvili ihraç edecek

Japonya Maliye Bakanlığı, COVID-19'un yol açtığı ekonomik krizin üstesinden gelmek için alınan tedbirleri desteklemek üzere 1 Nisan 2021'de başlayacak yeni mali yılda rekor miktarda devlet tahvili ihraç etmeyi planladığı duyuruldu.

İsminin açıklanmasını istemeyen yetkililerin Japon basınına verdikleri bilgilere göre Maliye Bakanlığı, 2021 mali yılında 220 trilyon yen tutarında devlet tahvili ihraç edecek. Cari mali yılda tahvil ihracatının 212,3 trilyon yen olması bekleniyor.

Verilen bilgilere göre Maliye Bakanlığı, 40 yıl vadeli devlet tahvili ihraç miktarını cari mali yıldaki 3,6 trilyon yene göre 600 milyar yen artırmayı hedefliyor.

İskontolu tahvil ihracı ise 2021 mali yılında cari mali yıla göre 4,4 trilyon yen azaltılacak.