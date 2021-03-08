Japonya'da banka mevduatları rekor hızla arttı

Japonya'da banka mevduatları, COVID-19 vakalarının yayılmaya devam ettiği ortamda hane halklarını harcamak yerine tasarruf etmeyi tercih etmelerine bağlı olarak, şubat ayında rekor bir hızla arttı.

Şubat ayında toplam mevduatlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,0 artarak 805,6 trilyon yen (7,4 trilyon dolar) seviyesine yükseldi.

Ocak ayında da mevduat artışı yıllık yüzde 9,8 olmuştu.

Toplam banka kredileri de şubatta yüzde 6,2 arttı.