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Japonya'da banka mevduatları rekor hızla arttı

Japonya'da banka mevduatları şubatta yüzde 10’un üzerinde arttı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Japonya'da banka mevduatları, COVID-19 vakalarının yayılmaya devam  ettiği ortamda hane halklarını harcamak yerine tasarruf etmeyi tercih  etmelerine bağlı olarak, şubat ayında rekor bir hızla arttı.

Şubat ayında toplam mevduatlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,0 artarak 805,6 trilyon yen (7,4 trilyon dolar) seviyesine yükseldi.

Ocak ayında da mevduat artışı yıllık yüzde 9,8 olmuştu.

Toplam banka kredileri de şubatta yüzde 6,2 arttı.