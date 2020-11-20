Japonya'da çekirdek enflasyon beklentilere paralel geldi

Japonya'da çekirdek enflasyon beklentilere paralel bir şekilde düşüşünü sürdürdü.

Japonya İstatistik Kurumundan yapılan açıklamaya göre, Ekim'de taze gıda hariç tüketici fiyatları yıllık yüzde 0,7 azaldı. Piyasalarda da beklenti çekirdek enflasyondaki düşüşün yüzde 0,7 olarak kalacağı yönündeydi.



Taze gıda hariç tüketici fiyatlarında aylık yüzde 0,2 geriledi. Manşet enflasyon aylık değişmezken, yıllık yüzde 0,4 aşağı geldi. Piyasa beklentisi düşüşün yüzde 0,3 olacağı yönündeydi. Aylık bazda da manşet fiyatlar yüzde 0,4 düşüş gösterdi.



Ülkede, taze gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları aylık değişmezken, yıllık yüzde 0,2 geriledi. Gıda fiyatları ise aylık yüzde 0,5 geriledi, yıllık yüzde 1,1 arttı. Konut fiyatları aylık değişmezken, yıllık yüzde 0,1 artış gösterdi.