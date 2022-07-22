Japonya'da çekirdek enflasyon, hedefin üzerinde gidiyor

Japonya'da taze gıda fiyatları dışarıda bırakılarak hesaplanan çekirdek enflasyon yüksek küresel ham madde fiyatlarının etkisiyle Haziran ayında da BOJ'un yüzde 2 hedefinin üzerinde gerçekleşti.

Nisan ve Mayıs aylarında yüzde 2,1 olan çekirdek enflasyon, Haziran ayında piyasa beklentilerine paralel olarak yüzde 2,2 oldu. Bu. Mart 2015'ten bu yana görülen en yüksek enflasyon oranı olarak kayıtlara geçti.

Taze gıda ve enerji fiyatları hariç hesaplanan çekirdek enflasyon da Şubat 2016'dan bu yana görülen en keskin, yüzde 0,2, artış ile yüzde 1,0 seviyesinde gerçekleşti.

Japonya'da manşet enflasyon ise Haziran ayında bir önceki aya göre 0,1 puan gerileyerek yüzde 2,4 oldu.