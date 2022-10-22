Japonya'da çekirdek enflasyon yüzde 3 yükseldi

Japonya'da eylül ayı çekirdek tüketici fiyat endeksi (TÜFE), geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 yükseldi.

İçişleri ve İletişim Bakanlığınca güncellenen verilere göre, eylülde Japonya'da çekirdek TÜFE, Eylül 2021'e kıyasla yüzde 3 yükseliş gösterdi.

Verilere göre, enerji fiyatları yüzde 16,9; gıda fiyatları yüzde 4,6 yükseldi. Gıda fiyatlarındaki artış oranı, 1981 sonrası en büyük artış oranı olarak kayda geçti.

Yüzde 3'lük TÜFE artışı, tüketim vergisinin yükseltildiği dönemler dışında, 1991 sonrası en büyük artışı kaydetmiş oldu.

Ulusal TÜFE son 6 aydır art arda Japonya Merkez Bankası (BoJ) yüzde 2 enflasyon hedefinin üzerinde seyrediyor.

Artışın sebebi olarak Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının piyasaya etkileri ile yükselen emtia fiyatları ve ABD doları karşısında değer kaybını sürdüren Japon yeni gösterildi.

Daiwa Securities Baş Ekonomisti Suehiro Toru, fiyat artışlarının yaygınlaştığını ve zayıf yen etkisinin, dayanıklı tüketim ürünler dahil, geniş yelpazede hissedildiğini söyledi.

"Tüketici gıda ve diğer günlük ürünleri satın almaktan vazgeçemez ve yapabilecekleri ise eğlence gibi hizmetlere yönelik harcamalarını kısmak." diyen Suehiro, bu durumun ise Kovid-19'un negatif etkisinden kurtulmayı hedefleyen hizmet sektörüne darbe vuracağını belirtti.