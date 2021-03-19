Japonya'da çekirdek tüketici fiyatları şubatta da düştü

Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) açıkladığı verilere göre, şubat ayında çekirdek tüketici fiyatları beklentilere paralel olarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,4 düştü. Ocak ayında ise fiyatlar yüzde 0,6 gerilemişti.

Taze gıda ve enerji fiyatları dışarıda bırakılarak hesaplanan çekirdek fiyatlar ise şubat ayında yüzde 0,2 arttı. Ocak ayında artış yüzde 0,1 olmuştu.

Şubat ayında manşet enflasyon da yıllık bazda yüzde -0,4 olarak gerçekleşti. Fiyatlar ocak ayına göre ise yüzde 0,1 arttı.