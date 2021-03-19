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Japonya'da çekirdek tüketici fiyatları şubatta da düştü

Japonya'da çekirdek tüketici fiyatları ocak ayının ardından şubat ayında da düştü. Yükselen akaryakıt fiyatları, cansız hanehalkı  harcamalarından kaynaklığı aşağı yönlü baskının bir kısmını telafi etti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) açıkladığı verilere göre, şubat ayında çekirdek tüketici fiyatları beklentilere paralel  olarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,4 düştü. Ocak ayında ise  fiyatlar yüzde 0,6 gerilemişti.

Taze gıda ve enerji fiyatları dışarıda bırakılarak hesaplanan çekirdek fiyatlar ise şubat ayında yüzde 0,2 arttı. Ocak ayında artış yüzde 0,1 olmuştu.

Şubat ayında manşet enflasyon da yıllık bazda yüzde -0,4 olarak  gerçekleşti. Fiyatlar ocak ayına göre ise yüzde 0,1 arttı.