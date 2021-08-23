Japonya'da ekonomik aktivitede büyüme yavaşladı

Jibun Bank Öncü Japonya İmalat Sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) ağustos ayında mevsimsel etkilerden arındırılmış verilerle temmuz ayındaki 53 puandan 52,4 puana geriledi.



İmalat PMI Ağustos ayında son 7 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti.



Ağustos ayında Jibun Bank öncü hizmet PMI da mevsimsel etkilerden arındırılmış veriler ile Temmuz ayındaki 47,4 puandan 43,5 puana geriledi. Bu, Mayıs 2020'den bu yana görülen en düşük hizmet PMI verisi olarak kayıtlara geçti.



Jibun Bank bileşik PMI da ağusto'ta 2020'nin aynı ayından bu yana görülen en düşük seviye olan 45,9 puana indi. Bileşik PMI temmuz ayında 48,8 puan olmuştu.