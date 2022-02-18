Japonya'da enflasyon 3 ayın en düşük seviyesine indi

Japonya'da çekirdek enflasyon Ocak ayında son 3 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

Taze gıda hariç tutularak hesaplanan çekirdek tüketici fiyatları Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 arttı. Ekonomistler, Kasım ve Aralık aylarında yüzde 0,5 artan çekirdek tüketici fiyatlarının Ocak ayında yüzde 0,3 artmasını bekliyorlardı.

Taze gıda ve enerji fiyatları dışarda bırakıldığında tüketici fiyatlarının yüzde 1,1 düştüğü Ocak ayında manşet enflasyon ise yıllık yüzde 0,5 seviyesinde gerçekleşti.

Enerji fiyatlarının yıllık yüzde 17,9 ile Ocak 1981'den bu yana görülen en yüksek artışı yaşadığı Japonya'da elektrik fiyatları ise Ocak ayında Mart 1981'den bu yana görülen en büyük yükselişi gerçekleştirdi.