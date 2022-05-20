Japonya'da enflasyon 7 yıl sonra hedefi aştı

Japonya'da çekirdek tüketici enflasyonu Nisan'da yedi yıldır ilk kez Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) yüzde 2 hedefini aşarak yüzde 2.1'e çıktı.

Ancak bu artışta ülke içindeki yüksek talep değil, yalnızca artan ithalat maliyetleri etkili oldu. Çekirdek TÜFE böyle Mart 2015'ten bu yana en hızlı artışı kaydetti.

Enflasyon ücretlerde belirgin bir artış olmadan yükseldiği için, BOJ'un son derece gevşek para politikasını sürdüremeyeceği beklentileri de arttı.