Japonya'da enflasyon 8 yılın zirvesinde

Japonya'da çekirdek tüketici fiyatları Eylül'de sekiz yılın yeni zirvesi olan yüzde 3'e yükselerek, Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) devam ettirme kararı aldığı aşırı gevşek para politikası için büyük bir sınav oluşturdu.

Çekirdek tüketici fiyatları Eylül'de geçen yılın aynı ayına kıyasla beklentilere paralel olarak yüzde 3'e yükseldi. Çekirdek tüketici enflasyonu hesaplamalarına keskin fiyat hareketleri görülen gıda fiyatları dahil edilmezken, enerji maliyetleri ediliyor.

Yenin 32 yılın dip seviyesini görmesi de ithalat maliyetlerini yükseltmeye devam etti.

Enflasyon verisi, aşırı düşük faiz oranlarını koruyarak zayıflayan ekonomisini de desteklemeye çalışan merkez bankasının içinde kaldığı ikilemi gösteriyor. Merkez bankasının tutumu yende istenmeyen bir değer kaybının kuvvetlenmesine neden oluyor.