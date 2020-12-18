Japonya'da enflasyon kasımda geriledi

Japonya İstatistik Ofisi kasım ayı tüketici fiyatları verilerine göre, ülkede tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 0,9 azaldı.

Taze gıdalar hariç tüm kalemlerde fiyatların aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 0,9 gerilediği belirtilirken, taze gıda ve enerji fiyatlarının 2019 yılının kasım ayından bu yana yüzde 0,3 düştüğü ancak ekim ayına göre bir değişim göstermediği ifade edildi.