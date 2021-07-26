Japonya’da fabrika faaliyetleri 5 ayın en yavaş düzeyine çekildi

Jibun Bank Japonya İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), işletme koşullarındaki daha yumuşak bir iyileşmenin işareti olarak, haziran ayındaki 52,4 puandan temmuz ayında 52.2'ye geriledi.

IHS Markit ekonomisti Usamah Bhatti, kilit ekonomik unsurlar arasında üretim ve yeni sipariş büyümesinin, artan COVID-19 vakaları ve hammadde teminindeki gecikmeler nedeniyle altı ayın en düşük seviyelerine gerilediğini söyledi.

Anket ayrıca hizmetler sektörünün ağır koşullarla karşı karşıya kalmaya devam ettiğini, faaliyetlerin beş ay içindeki en hızlı daralmayı ve art arda 18 aydır süren düşüşü işaret ettiğini gösterdi.

Jibun Bank Flaş Hizmetler PMI endeksi, hazirandaki 48 puandan 46.4'e düştü.

Hem imalat hem de hizmetler kullanılarak hesaplanan au Jibun Bank Flash Japonya Bileşik PMI, hazirandaki 48.9 puandan 47.7 puana düştü.