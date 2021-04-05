Japonya’da hizmet faaliyetleri düşüş hızını yavaşlattı

Japonya’da Jibun Bank mart ayına ilişkin hizmet satın alma yöneticileri endeksini (PMI) açıkladı. Hizmet PMI martta üst üste 14 aydır 50 puanın altında seyrine devam ediyor. Endeks mart ayında, şubat ayındaki 46,3 puandan, 48,3 puana yükseldi.

Hizmet sektöründe yer alan ve taşımacılık, iletişim, finans, sigortacılık ve emlak gibi alanlarda faaliyet gösteren 400 firmanın yanıtları ile oluşturulan hizmet PMI, ülkede mart ayında hafifletilen OHAL şartları etkisiyle artan iyimserlik etkisiyle toparlandı. Hizmet sektöründe istihdam da şubat ayında başlayan toparlanmaya devam etti.

Ülkede gelecek 12 ay için işletme faaliyetleri hakkındaki iyimserlik de başarılı bir aşılama programının COVID-19 salgınını yavaşlatacağı ve Japonya’nın hizmet sektörüne hem iç hem de dış talebi artıracağı beklentileriyle 2013 yılının mart ayından bu yana en yüksek düzeyine ulaştı.

IHS Markit ekonomisti Usamah Bhatti, Japonya’da OHAL'in kaldırılmasının talepte hafifi bir iyileşmeye neden olduğuna işaret ederek, “Özel sektör faaliyetleri mart ayında, imalat sektöründeki güçlü büyüme etkisiyle, genel olarak istikrara kavuştu. IHS Markit Japonya ekonomisinin 2021 yılında yüzde 2,6 büyüyeceğini öngörüyor” dedi.