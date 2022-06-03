Japonya'da hizmet sektöründe 6 ayın en yüksek artışı

Japonya'da hizmet sektörü mayıs ayında tüketicilerin koronavirüs yasaklarının gevşemesiyle harcama yapma konusundaki iştahının artmasıyla son altı ayın en yüksek artışını kaydetti. Bu artış yüksek enerji ve ham madde fiyatlarının girdi fiyatlarını rekor oranda yükseltmesine rağmen gerçekleşti.

Jibun Bank'ın hizmet sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Mayıs ayında mevsim etkisinden arındırılmış olarak 52.6 seviyesinde açıklanırken bu veri geçen ay 50.7 seviyesindeydi. Endekste 50 puanın üstü büyümeye, altı ise daralmaya işaret ediyor.

PMI Mayıs ayında Kasım 2021'den bu yana yaşanan en büyük artışa işaret ederken 51.7 seviyesindeki öncü verinin de üzerinde açıklandı.

Hem imalat hem de hizmetler sektörünü ele alan bileşik satın alma yöneticileri endeksi ise Mayıs ayında 52.3 seviyesine yükselirken bu veri Nisan ayında 51.1 seviyesinde açıklanmıştı.