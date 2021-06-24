Japonya'da hizmet üretici fiyatlarından 8 ayın en büyük artışı
Japonya'da hizmet sektörü için üretici fiyatları Mayıs ayında 8 ayın en büyük artışını yaşandı.
Foreks
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Japon ekonomisinin COVID-19 salgınını etkilerinden yavaş yavaş çıkmaya başladığına işaret eden verilere göre, mayıs ayında hizmet üretici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 arttı.
Üretici hizmet fiyatları son 3 aydır artıyor.
Mayıs ayında televizyon reklam fiyatları yüzde 35, denizaşırı navlun fiyatları yüzde 34 arttı. Otel konaklama fiyatları ise sadece yüzde 0,3 yükseldi.