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Japonya'da hizmet üretici fiyatlarından 8 ayın en büyük artışı

Japonya'da hizmet sektörü için üretici fiyatları Mayıs ayında 8 ayın en büyük artışını yaşandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Japon ekonomisinin COVID-19 salgınını etkilerinden yavaş yavaş çıkmaya başladığına işaret eden verilere göre, mayıs ayında hizmet üretici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 arttı.

Üretici  hizmet fiyatları son 3 aydır artıyor.

Mayıs ayında televizyon reklam fiyatları yüzde 35, denizaşırı navlun  fiyatları yüzde 34 arttı. Otel konaklama fiyatları ise sadece yüzde 0,3 yükseldi.