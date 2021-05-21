Japonya’da hizmet ve imalat sektörleri yavaşladı

IHS Markit'in yayımladığı hizmet ve imalat Satın alma Yöneticileri Endeksi (PMI) mayıs ayı verilerine göre, hizmet PMI 3,8 puan azalarak 45,7puana, imalat PMI ise1,2 puan düşüşle 53,1 puana geriledi.

IHS Markit'in Ekonomisti Usamah Bhatti, " Veriler, Japon özel sektör işletmelerindeki faaliyetin mayıs ayında yeniden bir düştüğünü gösterdi. Çıktılar dört ayın en hızlı düşüşünü yaşarken, yeni iş girişlerindeki daralma şubat ayından bu yana en hızlı daralma oldu. Anket üyeleri, iş koşullarındaki kötüleşmeyi COVID-19 vakalarındaki yeniden canlanmaya ve olağanüstü hal önlemlerinin yeniden empoze edilmesine geniş ölçüde bağladı” dedi.