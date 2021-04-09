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Japonya'da iflas eden şirket sayısı 8 aydır düşüyor

Japonya’da iflas eden şirket sayısı üst üste 8'inci ayda da düşüşünü sürdürdü.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Japon Araştırma Şirketi Teikoku Databank'ın yaptığı açıklamaya  göre, iflas eden şirket sayısı mart ayında yıllık yüzde 12,9 azaldı ve 648 oldu.

Geçen yılın aynı ayında iflas eden şirket sayısı 744 seviyesinde  bulunuyordu.

İncelenen 7 sektörden 4'ünde iflas sayısının çift haneli olarak  düştüğü görüldü.

Şirketlerin 505'i durgunluk nedeniyle iflas ettiklerini açıkladı.

Şirketlerin batık borçları yıllık yüzde 57,3 artışla 140,1 milyar  yene yükseldi. Geçen yılın aynı ayında batık borç miktarı 89 milyar  yen seviyesindeydi.