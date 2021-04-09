Japonya'da iflas eden şirket sayısı 8 aydır düşüyor

Japon Araştırma Şirketi Teikoku Databank'ın yaptığı açıklamaya göre, iflas eden şirket sayısı mart ayında yıllık yüzde 12,9 azaldı ve 648 oldu.

Geçen yılın aynı ayında iflas eden şirket sayısı 744 seviyesinde bulunuyordu.

İncelenen 7 sektörden 4'ünde iflas sayısının çift haneli olarak düştüğü görüldü.

Şirketlerin 505'i durgunluk nedeniyle iflas ettiklerini açıkladı.

Şirketlerin batık borçları yıllık yüzde 57,3 artışla 140,1 milyar yene yükseldi. Geçen yılın aynı ayında batık borç miktarı 89 milyar yen seviyesindeydi.