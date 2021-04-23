Japonya’da İmalat PMI 53,3 puana yükseldi

IHS Markit'in yayımladığı İmalat Satın alma Yöneticileri Endeksi (PMI) nisan ayı verilerine göre, endeks mart ayında beklentilere paralel olarak 1,13 puan arttı ve 53,3 puana yükseldi.

Manşet gösterge 2018 yılının ocak ayından bu yana en hızlı büyüme oranlarına ulaşan yeni sipariş hacimleriyle Japonya'nın imalat faaliyetlerinde bir yükselişe işaret ediyor.

IHS Markit'in Ekonomisti Usamah Bhatti, "Bazı Japon özel sektör işletmeleri, COVID-19 vakalarındaki yeniden canlanmanın yılın ikinci çeyreğinde beklentileri azaltabileceğini belirtirken, firmalar genel ticari faaliyetlerin önümüzdeki 12 ayda iyileşeceği konusunda iyimser kaldılar" dedi.