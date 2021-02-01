Japonya’da imalat sektörü hafif yavaşladı

Japonya’da imalat satın alma yöneticileri endeksi, sektörde görülen hafif yavaşlama etkisiyle ocak ayında, aralık ayındaki 50 puandan, 49,8 puana çekildi.

IHS Markit’in açıkladığı endeksteki düşüşün sebebi olarak COVID-19 tedbirleri kapsamında azalan üretim olduğu belirtilirken, kimi imalatçılar, yeni işlerin iki yıldan sonra ilk kez istikrarlı olduğunu ifade ediyorlar.

IHS Markit ekonomisti Usamah Bhatti, kısa vadede Japonya imalat sektörünün, yeni işlerin artışındaki istikrarın etkisiyle, bir virajda olduğunu ifade ederek, “İşletmeler salgının sene sonunda atlatılacağına ve bunun da ülkede ekonomik toparlanmayı ve çıktı miktarını artıracağını düşünüyorlar” dedi.