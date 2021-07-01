Japonya'da imalatçıların ekonomiye güvenleri 2,5 yılın zirvesinde

Japonya Merkez Bankası (BOJ) tarafından çeyrek dönemlerle yapılan Tankan araştırmasına göre büyük imalatçılar güven endeksi ikinci çeyrekte ilk çeyrekteki +5'den +12'e yükseldi. Bu, Aralık 2018'den bu yana görülen en yüksek endeks değeri olarak kayıtlara geçti.

İmalat dışı sektörlerde, hizmet sektöründe, ekonomiye güven de son 5 çeyrektir ilk kez pozitif seviyeye yükseldi. İlk çeyrekte -1 olan imalat dışı sektör güven endeksi ikinci çeyrekte +1 oldu.

Tankan araştırmasından çıkan sonuçlar, global ekonomideki güçlü talebin Japon ekonomisinin COVID-19 salgının yol açtığı krizden çıkmasına yardım ettiğine işaret ettiler.

Araştırma, büyük şirketlerin sermaye harcamalarının Mart 2022'de sona erecek mali yılda yüzde 9,6 artmasını beklediklerini ortaya koydu. Mart 2021'de sone eren mali yılda sermaye harcamaları yüzde 8,3 azalmıştı.