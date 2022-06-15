Japonya'da imalatçıların ekonomiye güvenleri arttı

Japonya'da imalatçıların ekonomiye olan güvenleri arttı.

Reuters tarafından aylık olarak hazırlanan ve BOJ'un çeyrek dönemlik Tankan anketi ile yüksek korelasyon gösteren güven endeksi, Haziran ayında imalat sektörü için Mayıs ayındaki +5'ten +9'a yükseldi.

Hizmet sektörü güven endeksi ise Haziran ayında bir önceki aya göre değişmeyerek 13 seviyesinde gerçekleşti. Bu sektördeki şirketler zayıf Japon yeninin yüksek girdi maliyetlerinin yarattığı yükü daha da kötüleştirdiğini ifade ettiler.

İmalat sektörü güven endeksinin Eylül'de +12'ye, hizmet endeksinin de +15'e yükselecekleri tahmin ediliyor.