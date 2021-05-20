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Japonya’da imalatçıların güveni 2 yılın zirvesinde

Japonya'da imalatçıların ekonomiye güvenleri mayıs ayında 2018 yılının aralık ayından bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Dünya genelinde COVID-19’a karşı aşılamanın devam etmesi ve iyileşen  küresel talep Japon imalatçıların, ihracatçıların ekonomiye ilişkin  görünümlerini iyileştirdi.

Reuters tarafından aylık olarak hazırlanan ve BOJ'un çeyrek dönemlerle yaptığı Tankan araştırması ile yüksek korelasyon gösteren İmalat Sektörü Güven Endeksi mayıs ayında nisan ayındaki +13'ten +21'e yükseldi.

Mayıs ayında imalat dışı güven endeksi de -3'ten +2'ye toparlandı.

İmalat güven endeksinin ağustos ayında +21 seviyesinde kalmaya devam  etmesi, imalyat dışı güven endeksinin ise +13'e kadar yükselmesi bekleniyor