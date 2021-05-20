Japonya’da imalatçıların güveni 2 yılın zirvesinde

Dünya genelinde COVID-19’a karşı aşılamanın devam etmesi ve iyileşen küresel talep Japon imalatçıların, ihracatçıların ekonomiye ilişkin görünümlerini iyileştirdi.

Reuters tarafından aylık olarak hazırlanan ve BOJ'un çeyrek dönemlerle yaptığı Tankan araştırması ile yüksek korelasyon gösteren İmalat Sektörü Güven Endeksi mayıs ayında nisan ayındaki +13'ten +21'e yükseldi.

Mayıs ayında imalat dışı güven endeksi de -3'ten +2'ye toparlandı.

İmalat güven endeksinin ağustos ayında +21 seviyesinde kalmaya devam etmesi, imalyat dışı güven endeksinin ise +13'e kadar yükselmesi bekleniyor