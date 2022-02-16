Japonya'da imalatçıların güveni dip yaptı

Japonya'da imalat sektörünün ekonomiye olan güveni şubat ayında, pandemiyi kontrol altına almaya yönelik tedbrlerin ve yüksek ham madde fiyatlarının etkisiyle 11 ayın en düşük seviyesine indi.

Aylık olarak hazırlanan imalat sektörü güven endeksi şubat ayında, ocak ayındaki +17'den +6'ya geriledi. Bu, Mart 2021'den bu yana görülen en düşük seviye oldu.

İmalat dışı sektör için güven endeksi de ocak ayındaki +8'den +3 seviyesine düştü.

İmalatçılar, mayıs ayında güven endeksinin +18'e toparlanacağını öngörürken, imalat dışı sektörde güven endeksinin mayıs ayında +14'e yükselmesi bekleniyor.

Reuters tarafından yapılan anket, 502 büyük ve orta ölçekli şirkete gönderilirken 244'ü yanıt verdi.