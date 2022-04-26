Japonya'da işsizlik 2 yılın en düşüğüne indi

Japonya'da işsizlik oranı Mart ayında, Nisan 2020'den bu yana görülen en düşük seviyeye indi. Mart ayında işsizlik oranı Şubat ayına göre 0,1 puan düşüşle yüzde 2,6 oldu.

İstihdamın 180 bin arttığı Mart ayında, işsiz sayısı da 90 bin düştü. COVID-19 tedbirlerini devam etmesine bağlı olarak kısa çalışma ödeneğinden yararlanan çalışan sayısı ise Mart ayında 2,43 milyon oldu.

Japonya'da açık iş sayısının başvurulara oranı da Mart ayında 1,21'den 1,22'ye yükseldi.