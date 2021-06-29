Japonya'da işsizlik arttı

Japonya'da işsizlik oranı mayıs ayında yüzde 3'e yükseldi. Nisan ayında yüzde 2,8 olan işsizlik oranının mayıs ayında yüzde 2,9 olması bekleniyordu.



Japonya Çalışma Bakanlığı verilerine göre iş/başvuru oranı da mayıs ayında 1,08 olan beklentinin üzerinde 1,09 olarak gerçekleşti. Bu oran nisan ayında da 1,09 olmuştu.



Hükümet Sözcüsü Katsunobu Kato yaptığı değerlendirmede, Japonya istihdam piyasasının COVID-19 salgınının etkisinden kaynaklı olarak zayıfladığını belirtti ve durumun takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

Perakende satışlarda artış beklenti üzerinde

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı verilerine göre mayıs ayında perakende satışlar beklentilerin üzerinde arttı.



Mayıs ayında perakende satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,2 yükseldi. Ekonomistlerin beklentisi perakende satışların yüzde 7,9 düzeyine yükselmesiydi.